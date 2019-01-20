تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي

المناطق - إسلام داوود

أصدرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، تقريرا، في 85 صفحة، حول مسار الأحداث في اليمن خلال عام 2018، وجرى إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.

التقرير الجديد، اتسم بكثير من الشفافية والوضوح حيث وضع الخبراء أيديهم على مسببات الأزمة الحقيقة في اليمن، والمسؤول عن استمرار الحرب، وهو النظام الإيراني، وهو ما دأب التحالف العربي على التنوية إليه في كل المحافل والأحداث.

التقرير، أشار إلى أن إيران أرسلت شحنات نفطية إلى إحدى القيادات الحوثية، وأن عائدات هذا النفط استُخدمت لتمويل حرب الميليشيا في اليمن.

وأضافت اللجنة، أن الوقود كان “لحساب شخص مدرج على اللائحة”، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرة إلى أن “عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين”.

وقال التقرير إن “الوقود يتم تحميله في مرافئ إيران بموجب وثائق مزورة” لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأوضحت اللجنة أنها «حددت عدداً صغيراً من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة»، من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.

وأكد الخبراء، أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة ثلاثين مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى المتمردين.

وكشف تقرير أممي أن الميليشيا تموّل حربها في اليمن عبر بيع النفط الإيراني، وكشف باحث يمني عن تورط شقيق قيادي حوثي في هذه القضية.

ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للميليشيات الحوثية ودورها في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

ونفت طهران باستمرار تقديمها أي دعم عسكري للحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء، لكن التقرير الجديد إضافة إلى عشرات التقارير المحلية والدولية الأخرى، أثبتت أكثر من مرة كذب تلك الإداعاءات، حيث تعتبر طهران هي المحرك الرئيسي للمليشيات، وهي الطرف الحقيقي الذي تواجهه دول التحالف العربي في اليمني.

ومن شأن هذا التقرير أن يوجه رسالة إلى المجتمع الدولى والمنظمات الأممية، بضرورة دعم التحالف العربي في جهوده لكبح إيران ومليشياتها في اليمن، ووضع، والضغط على إيران عبر العقوبات وغيرها، لإجبار إيران، على التوقف عن دعم المليشيات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم