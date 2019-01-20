احدث الأخبار

(صدر الكرامة ) بطولات وفداء
أبرز المواد
 تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي
أبرز المواد
 التحالف: إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين
أبرز المواد
 بلدية الخبر : تلزم اصحاب المنشآت التجارية بتامين مواقف خاصه لأصحاب الهمم
أبرز المواد
 المنتخب الوطني يلتقي اليابان غدا في نهائي مبكر
أبرز المواد
 “الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”
أبرز المواد
 ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز تأهيل حائل يعرضون إبداعاتهم بـ « بالعلاج اليومي بالرسم »
منطقة حائل
 في اجتماعهم الثالث اللجنة التنفيذية تضع الخطة الزمنية للشراكة بين التعليم وسجون الطائف
منطقة مكة المكرمة
 اختتام فعاليات خيمة الرالي بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
منطقة حائل
 إمارة تبوك تقيم ورشة عمل حول أساسيات التنمية في المنطقة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية شهر يناير الحالي
أبرز المواد
(صدر الكرامة ) بطولات وفداء

(صدر الكرامة ) بطولات وفداء

أبرز المواد
تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي

تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي

أبرز المواد
التحالف: إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار

التحالف: إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين

أبرز المواد

(صدر الكرامة ) بطولات وفداء

(صدر الكرامة ) بطولات وفداء
http://almnatiq.net/?p=682355
المناطق - محايل عسير
يفخر ذوي واقارب الشهداء في محافظة محايل عسير. ومراكزها التابعه بما قدم وسطر  ابائهم وابنائهم من بطولات وتضحيات دفاعا عن وطنهم وعقيدتهم وسط اهتمام كبير من القيادة الرشيدة التي تحرص على ذوي واقارب الشهداء وبمتابعة مستمره من  قيادات امارة عسير ، وتأتي  فعاليات( صدر الكرامة)و هي لمسة وفاء  تهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة   وتجسيد واقع أبطالنا في الحد الجنوبي، وذكر بطولاتهم وقصصهم تخليداً لهم، والالتقاء بذوي واسر الشهداء  ورفع معنويات الأبطال المرابطين والمصابين باستعراض إنجازاتهم وتكريمهم أثناء الفعالية، بما قدموا وسطروا من تضحية وفداء وانتماء وولاء وإرسال صورة واضحة وجميلة للعالم عن قوة الانتماء الوطني لدى الشعب السعودي، الذي جعل اختراق أمنه عصياً على الأعداء والمتربصين.

روابط ذات صلة

تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي

تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي
التحالف: إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار

التحالف: إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار
أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*