(صدر الكرامة ) بطولات وفداء

المناطق - محايل عسير

يفخر ذوي واقارب الشهداء في محافظة محايل عسير. ومراكزها التابعه بما قدم وسطر ابائهم وابنائهم من بطولات وتضحيات دفاعا عن وطنهم وعقيدتهم وسط اهتمام كبير من القيادة الرشيدة التي تحرص على ذوي واقارب الشهداء وبمتابعة مستمره من قيادات امارة عسير ، وتأتي فعاليات( صدر الكرامة)و هي لمسة وفاء تهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة وتجسيد واقع أبطالنا في الحد الجنوبي، وذكر بطولاتهم وقصصهم تخليداً لهم، والالتقاء بذوي واسر الشهداء ورفع معنويات الأبطال المرابطين والمصابين باستعراض إنجازاتهم وتكريمهم أثناء الفعالية، بما قدموا وسطروا من تضحية وفداء وانتماء وولاء وإرسال صورة واضحة وجميلة للعالم عن قوة الانتماء الوطني لدى الشعب السعودي، الذي جعل اختراق أمنه عصياً على الأعداء والمتربصين.