احدث الأخبار

تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد التعليم ورفع نواتج التعلم
منطقة الباحة
 الأحوال المدنية بمنطقة عسير تباشر تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ
منطقة عسير
 (صدر الكرامة ) بطولات وفداء
أبرز المواد
 تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي
أبرز المواد
 التحالف: إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وفدًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين
أبرز المواد
 بلدية الخبر : تلزم اصحاب المنشآت التجارية بتامين مواقف خاصه لأصحاب الهمم
أبرز المواد
 المنتخب الوطني يلتقي اليابان غدا في نهائي مبكر
أبرز المواد
 “الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”
أبرز المواد
 ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز تأهيل حائل يعرضون إبداعاتهم بـ « بالعلاج اليومي بالرسم »
منطقة حائل
 في اجتماعهم الثالث اللجنة التنفيذية تضع الخطة الزمنية للشراكة بين التعليم وسجون الطائف
منطقة مكة المكرمة
 اختتام فعاليات خيمة الرالي بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
منطقة حائل
تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد التعليم ورفع نواتج التعلم

تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد التعليم ورفع نواتج التعلم

منطقة الباحة
الأحوال المدنية بمنطقة عسير تباشر تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ

الأحوال المدنية بمنطقة عسير تباشر تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ

منطقة عسير
(صدر الكرامة ) بطولات وفداء

(صدر الكرامة ) بطولات وفداء

أبرز المواد
تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي

تقرير أممي: طهران المسؤولة الحقيقية عن استمرار الحرب باليمن.. ونفط إيران يذهب لتمويل حرب الحوثي

أبرز المواد

تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد التعليم ورفع نواتج التعلم

تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد التعليم ورفع نواتج التعلم
http://almnatiq.net/?p=682361
المناطق - الباحة
شرعت إدارة تعليم المخواة في تبني خطة اجرائية لتجويد التعليم ونواتج التعلم  واستعرض  مدير التعليم  علي الجالوق خلال  الاجتماع الإجرائي الثاني  مع قيادات الإدارة الذي عقد اليوم  لاستعراض مضامين ورشة معالي وزير التعليم لقيادات التعليم
 وأكد الاجتماع على أهمية التركيز على ” التحصيل الدراسي” ونواتج التعلم حيث الوظيفة الأساسية للمدرسة هي إكساب الطلاب والطالبات المهارات الأساسية
ودعى مدير التعليم إلى بناء خطة اجرائية تساهم في مراجعة الأداءات لمختلف الفئات وتعمل على تجاوز النمطية في الأداء
وأن تكون  الخطة مبنية بشكل محكم حتى تعمل على رفع مستوى النتائج في الاختبارات الدولية والوطنية بناء على واقع فعلي يبدأ من داخل الصف الدراسي بالتركيز على تمهير الطلاب والطالبات .
وفي السياق ذاته جدد مدير التعليم ثقته العالية في المعلمين وقيادات المدارس والمشرفين والقيادات مؤكدا أنهم قادرون على صناعة الفارق والوصول إلى التطلعات وتبني الممارسات التي تحقق  التوجهات الوزارية الحديثة والتي أعلن عنها معالي وزير خلال اللقاء الأخير وخلال اللقاء  استعرض   عبدالله خلف مدير قسم الجودة وقياس الأداء يستعرض في ورقة عمل نتائج الاختبارات المركزية والدولية ومستويات المدارس، منوهاً إلى أهمية هذه النتائج في بناء وتطوير الخطط التعليمية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية
فيما عرض مدير الإشراف التربوي عثمان بن عبدالله الخطوات الاجرائية للإدارة لمواكبة التغيير ورفع مستوى التحصيل والتي من أبرزها تبني ٩ مسابقات منوعة لدعم  مستوى التحصيل الدراسي .

 

روابط ذات صلة

بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة

بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة
وفد موسوعة كيوبيديا بالمملكة يزورون قرية ذي عين التراثية بالباحة

وفد موسوعة كيوبيديا بالمملكة يزورون قرية ذي عين التراثية بالباحة
66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “

66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*