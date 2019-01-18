تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد التعليم ورفع نواتج التعلم

المناطق - الباحة

شرعت إدارة تعليم المخواة في تبني خطة اجرائية لتجويد التعليم ونواتج التعلم واستعرض مدير التعليم علي الجالوق خلال الاجتماع الإجرائي الثاني مع قيادات الإدارة الذي عقد اليوم لاستعراض مضامين ورشة معالي وزير التعليم لقيادات التعليم

وأكد الاجتماع على أهمية التركيز على ” التحصيل الدراسي” ونواتج التعلم حيث الوظيفة الأساسية للمدرسة هي إكساب الطلاب والطالبات المهارات الأساسية

ودعى مدير التعليم إلى بناء خطة اجرائية تساهم في مراجعة الأداءات لمختلف الفئات وتعمل على تجاوز النمطية في الأداء

وأن تكون الخطة مبنية بشكل محكم حتى تعمل على رفع مستوى النتائج في الاختبارات الدولية والوطنية بناء على واقع فعلي يبدأ من داخل الصف الدراسي بالتركيز على تمهير الطلاب والطالبات .

وفي السياق ذاته جدد مدير التعليم ثقته العالية في المعلمين وقيادات المدارس والمشرفين والقيادات مؤكدا أنهم قادرون على صناعة الفارق والوصول إلى التطلعات وتبني الممارسات التي تحقق التوجهات الوزارية الحديثة والتي أعلن عنها معالي وزير خلال اللقاء الأخير وخلال اللقاء استعرض عبدالله خلف مدير قسم الجودة وقياس الأداء يستعرض في ورقة عمل نتائج الاختبارات المركزية والدولية ومستويات المدارس، منوهاً إلى أهمية هذه النتائج في بناء وتطوير الخطط التعليمية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية

فيما عرض مدير الإشراف التربوي عثمان بن عبدالله الخطوات الاجرائية للإدارة لمواكبة التغيير ورفع مستوى التحصيل والتي من أبرزها تبني ٩ مسابقات منوعة لدعم مستوى التحصيل الدراسي .