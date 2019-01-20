المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكبًا في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان

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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موكبًا في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.