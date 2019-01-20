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انتعاش مبيعات الفقع بحفر الباطن وإقبال الزوار من دول مجلس التعاون

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انتعاش مبيعات الفقع بحفر الباطن وإقبال الزوار من دول مجلس التعاون

انتعاش مبيعات الفقع بحفر الباطن وإقبال الزوار من دول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=682387
المناطق - واس

شهدت أسواق محافظة حفر الباطن هذه الأيام ازدحاماًبالمتسوقين من المواطنين والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي لشراء “الفقع” أو “الكمأة” في المكان المخصص من أمانة حفر الباطن لبيع الفقع الذي تزخر به أرض المحافظة بعد أن أنعم الله عليها بأمطار خير ورحمة أرتوت على إثرها الأرض.

البائع صالح السويط أوضح أن للفقع عدة أنواع ومنها “الزبيدي” ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير ، والنوع الثاني “الخلاسي” ولونه أحمر وأصغر من النوع الأول وأطعم منه، والنوع الثالث “الهوبر ” ويظهر قبل الكمأة وهو دليل على ظهور الفقع قريبًا.

وعن الأسعار أشار أبو راكان إلى أنها تختلف بحسب الحجم والنوع وكثرة الطلب وقلة المعروض، ويبدأ سعر 4 كيلوجرامات من الفقع من 450 ريالًا إلى 1200 ريال تقريبًا، وتتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي الذين يحرصون على الاستمتاع بتناوله او إهدائه لأقاربهم عند عودتهم لديارهم.

وأضاف : يوجد نوع من الزبيدي يسمّى “الرجاوي” وله رائحة مميزة، وسعر 4 كيلوجرامات منه يتراوح من 500 ريال إلى 2500 ريال.

ويزين الفقع الموائد خلال فترة الشتاء، وهناك عدة طرق لتحضيره منها طبخه مع الأرز واللحم أو مقلي بالسمن والزيت أو مشوي بعد تنظيفه بصورة جيدة لإزالة الأتربة العالقة فيه من خلال إزالة القشرة الخارجية، ومن بين أشهى الأطباق المقدمة فيها الفقع هي “كبسة الفقع مع اللحم” المكونة من الأرز واللحم وقطع من الفقع مضاف إليها بعض المحسنات كالملح والتوابل

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