الجوازات.. والقفزات غير المسبوقة في خدمة الوطن والمواطن

المناطق - الرياض

يعتبر جهاز الجوازات من أميز القطاعات الحكومية الذي حقق قفزات وإنجازات غير مسبوقة في خدمة الوطن والمواطن بأسهل وأسرع وقت من خلال استخدام التقنية الحديثة والمرونة في خدمة المواطن والمقيم.

ويشهد على هذه الإنجازات تحقيق المديرية العامة للجوازات جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الثانية عن فرع التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل حكومة – حكومة.

وفي ظل التسارع المعلوماتي والتكنولوجي تسعى الجوازات لطرح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات، وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات لاختصار الوقت وتوفير الجهد على المستفيدين بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.