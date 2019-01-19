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“تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي

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12 ألف زائر لشواطئ الشقيق خلال عطلة نهاية الأسبوع

12 ألف زائر لشواطئ الشقيق خلال عطلة نهاية الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=682407
المناطق - واس

اكتظت شواطئ مدينة الشقيق التابعة لمحافظة الدرب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالزوار من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الدفء وفعاليات الجذب السياحي والفعاليات البحرية، حيث شهدت ذلك الواجهة البحرية على امتداها خلال اليومين الماضيين.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس غصاب العتيبي، أن عدد زوار مركز الشقيق تجاوز خلال اليومين الماضيين أكثر من 12 ألف, مؤكدًا أن المركز جاهز طيلة أيام العام من خلال إمكاناتها وبنيتها التحتية لاستقبال السياح والمتنزهين، على امتداد شريطها البحري وشواطئها الرملية والمطلات التي أعدتها البلدية، بالإضافة إلى مراكز الإيواء والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة ومقر الأسر المنتجة.

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