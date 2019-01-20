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“تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي

“تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي

المنطقة الشرقية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد يوقعان مذكرة تفاهم في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات

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مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

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معهد السياحة بالباحة” يُعلن فتح باب التوظيف المبتدئ بالتدريب

معهد السياحة بالباحة” يُعلن فتح باب التوظيف المبتدئ بالتدريب
http://almnatiq.net/?p=682414
المناطق-الباحة
بدأ المعهد العالي للسياحة والضيافة بمنطقة  الباحة في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدبلوم التدريبي المنتهي بالتوظيف في تخصصي إدارة السياحة , وإدارة الضيافة, وذلك بمقر المعهد بالباحة
وأوضح مدير معهد السياحة والضيافة بالباحة  تركي الزهراني أن المعهد يستقبل  المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة حيث ان هناك  فرص وظيفية متوفرة
 وذلك ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف ، يحصل المتدرب علي مكافأة ٣٠٠٠ ريال أثناء التدريب مع مميزات إضافية ويلتحق بوظيفته فور انتهاء التدريب براتب يبدأ من ٥٠٠٠ ريال
و مجالات العمل في كبرى  الشركات السياحية والفندقية والغذائية بالمملكة
وللإستفسار والتسجيل يرجئ مراجعة المعهد العالي للسياحة والضيافة
الباحة – ضمن حرم كلية التقنية – طريق العقيق
0555085954 -0555053687

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