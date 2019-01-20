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المعهد الدولي للدراسات الإيرانية وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد يوقعان مذكرة تفاهم في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد يوقعان مذكرة تفاهم في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات

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المعهد الدولي للدراسات الإيرانية وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد يوقعان مذكرة تفاهم في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد يوقعان مذكرة تفاهم في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات
http://almnatiq.net/?p=682432
المناطق - واس

وقعت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، مذكرة تفاهم MoU للتعاون في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات، بين المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، ورئيس شبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد عامر هاشمي.

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