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“تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي

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“تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي

“تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي
http://almnatiq.net/?p=682439
الخفجي - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لـ”تعليم الشرقية” سعيد الباحص أن وفاة طالبة الخفجي كانت وفاة طبيعية، ولم تتعرض لأي إصابة.

وقال “الباحص”: الطالبة التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي لم تتعرض إلى أية إصابات، حيث سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.

ونقل مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان تعازي وزير التعليم في وفاة الطالبة ، وأعرب في اتصال هاتفي بوالد الطالبة عن خالص التعازي وصادق المواساة ، سائلين الله تعالى بأن يلهمهم الصبر والسلوان

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