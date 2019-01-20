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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم عجمان في وفاة الشيخة نيلا النعيمي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم عجمان في وفاة الشيخة نيلا النعيمي
http://almnatiq.net/?p=682442
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي .

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي .

وقال سمو ولي العهد ” تلقينا نبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي ـ رحمها الله ـ ونبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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