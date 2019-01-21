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القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة نيلا النعيمي

القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة نيلا النعيمي
http://almnatiq.net/?p=682444
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي.

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي .

وقال سمو ولي العهد ” تلقينا نبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي ـ رحمها الله ـ ونبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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