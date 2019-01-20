وكيل محافظة املج يدشن قافلة نصل لقلوبكم٣

المناطق - أملج - فايز السميري

دشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهنى قافلة “نصل لقلوبكم3” في مستشفى املج العام التي وصلت من المدينة المنورة بحضور مدير مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور ابراهيم الصبحى ومشرف القطاع الصحي باملج عبدالله عياد الفايدى ومدير المستشفى أحمد محمد الرفاعى وعدد من أعيان ومشايخ المحافظة والمراجعين.

وتهدف هذه القافلة الي التوعية التثقيفية عن امراض القلب والكشف عنها لكافة المراجعين من جميع الفئات العمرية الذين تستقبلهم في اربع عيادات خصصت لهذه القافلة العيادات منها داخل المستشفى واخرى ميدانية امام المستشفى وتستمر لمدة ثلاث ايام من الساعة 8:00 ص الي الساعة 2:00م بعد الظهر وتقوم بتشخيص الحالات وتصنيفهم وصرف الادوية لبعضهم وتحويل الحالات الحرجة واعطاء بعض الحالات موعد لمراجعة العيادات في مركز القلب بالمدينة المنورة وشهدت توافد العديد من المراجعين منذ الساعات الاولى من انطلاق نشاطها.

من جهة أخرى قدم مشرف القطاع نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم عبدالله الغامدى شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ، واعرب مدير المستشفى عن شكره لمدير مركز القلب على تعاونه وحضوره مع القافلة التي استهدفت مرضى القلب في املج ومراكزها مؤكد بان مدير عام الشئون الصحية حريص على استضافة هذه الحملة تعزز الوعي الصحي لدى الاهالي وتختصر المسافة لعلاج الحالات المرضية.

