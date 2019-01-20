احدث الأخبار

الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ
أبرز المواد
 حكومة اليمن: ملتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل لها في السويد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: مقتل 10 من قوات حفظ السلام وإصابة 25 آخرين بهجوم في مالي
أبرز المواد
 محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي
منطقة الرياض
 ‏‫ الفيصل إلى الحادية عشر بوزارة التعليم
مجتمع المناطق
 تطوير شاشة ذكية تغني عن الحواسب الشخصية “فيديو”
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية في شباك هدرسفيلد
أبرز المواد
 وكيل محافظة املج يدشن قافلة نصل لقلوبكم٣
منطقة تبوك
 القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة نيلا النعيمي
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم عجمان في وفاة الشيخة نيلا النعيمي
أبرز المواد
 “تعليم الشرقية” يكشف حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي
المنطقة الشرقية
 المعهد الدولي للدراسات الإيرانية وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد يوقعان مذكرة تفاهم في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات
أبرز المواد
الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ

الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ

أبرز المواد
حكومة اليمن: ملتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل لها في السويد

حكومة اليمن: ملتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل لها في السويد

أبرز المواد
الأمم المتحدة: مقتل 10 من قوات حفظ السلام وإصابة 25 آخرين بهجوم في مالي

الأمم المتحدة: مقتل 10 من قوات حفظ السلام وإصابة 25 آخرين بهجوم في مالي

أبرز المواد
محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

منطقة الرياض

وكيل محافظة املج يدشن قافلة نصل لقلوبكم٣

وكيل محافظة املج يدشن قافلة نصل لقلوبكم٣
http://almnatiq.net/?p=682447
المناطق - أملج - فايز السميري

دشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهنى قافلة “نصل لقلوبكم3” في مستشفى املج العام التي وصلت من المدينة المنورة بحضور مدير مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور ابراهيم الصبحى ومشرف القطاع الصحي باملج عبدالله عياد الفايدى ومدير المستشفى أحمد محمد الرفاعى وعدد من أعيان ومشايخ المحافظة والمراجعين.

وتهدف هذه القافلة الي التوعية التثقيفية عن امراض القلب والكشف عنها لكافة المراجعين من جميع الفئات العمرية الذين تستقبلهم في اربع عيادات خصصت لهذه القافلة العيادات منها داخل المستشفى واخرى ميدانية امام المستشفى وتستمر لمدة ثلاث ايام من الساعة 8:00 ص الي الساعة 2:00م بعد الظهر وتقوم بتشخيص الحالات وتصنيفهم وصرف الادوية لبعضهم وتحويل الحالات الحرجة واعطاء بعض الحالات موعد لمراجعة العيادات في مركز القلب بالمدينة المنورة وشهدت توافد العديد من المراجعين منذ الساعات الاولى من انطلاق نشاطها.

من جهة أخرى قدم مشرف القطاع نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم عبدالله الغامدى شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ، واعرب مدير المستشفى عن شكره لمدير مركز القلب على تعاونه وحضوره مع القافلة التي استهدفت مرضى القلب في املج ومراكزها مؤكد بان مدير عام الشئون الصحية حريص على استضافة هذه الحملة تعزز الوعي الصحي لدى الاهالي وتختصر المسافة لعلاج الحالات المرضية.

روابط ذات صلة

مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
إمارة تبوك تقيم ورشة عمل حول أساسيات التنمية في المنطقة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م

إمارة تبوك تقيم ورشة عمل حول أساسيات التنمية في المنطقة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م
المساعد يتفقد مدارس أملج ويجتمع بالقيادات التعليمية

المساعد يتفقد مدارس أملج ويجتمع بالقيادات التعليمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*