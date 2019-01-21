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مانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية في شباك هدرسفيلد

مانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية في شباك هدرسفيلد
http://almnatiq.net/?p=682453
المناطق - وكالات

واصل مانشستر سيتي مطاردة ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي إثر فوزه 3-0 على مضيفه هدرسفيلد تاون في المرحلة الـ23 للبطولة.

وافتتح البرازيلي دانييلو التسجيل لمانشستر سيتي في (د.18)، وأضاف زميلاه رحيم ستيرلينغ، وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في (د.54 و56).

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وبهذا الفوز العريض ارتفع رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن ليفربول، المتصدر، إلى 4 نقاط فقط، فيما ظل رصيد هدرسفيلد، الذي بقي عاجزا عن تحقيق أي انتصار بالبطولة منذ شهرين تقريبا، متوقفا عند 11 نقطة في قاع الترتيب، بفارق عشر نقاط خلف مراكز الأمان.

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