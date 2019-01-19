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‏‫ الفيصل إلى الحادية عشر بوزارة التعليم

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‏‫ الفيصل إلى الحادية عشر بوزارة التعليم

‏‫ الفيصل إلى الحادية عشر بوزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=682459
المناطق-الرياض

وافق معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ وزير التعليم على ترقية الاستاذ فيصل بن عبدالله الفيصل للمرتبة الحادية عشر بوزارة التعليم.
وقد عبر الفيصل عن شكره وتقديره لمعاليه ، متمنياً ان تكون عوناً وداعماً له في خدمة الوطن والمواطنين، فيما يخص السلك التعليمي، في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم.

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