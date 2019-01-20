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محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

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محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي
http://almnatiq.net/?p=682463
المناطق -أشرف العصيمي

دشن الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي محافظ محافظة الدلم ورئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة شعار لجنة التنمية السياحية الرسمي وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي.

وقد بين رئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي بأن عمل حسابات اللجنة في مواقع التواصل تهدف الي إبراز دور السياحة ومد جسور التواصل مع مختلف وسائل الإعلام الجديد .
حيث يمكن من خلال الحسابات التعريف بالمواقع السياحية وتاريخها والعصور التي مرّت بها وما كانت شاهدة عليه من أحداث ، بالإضافة إلى التعريف بالفعاليات السياحية التي تقام على مدار العام بالمحافظة ومواعيد انطلاقها والبرامج التي تقدم من خلالها في رزنامة واضحة كل عام.

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