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وفاة “عميد العالم” عن عمر ناهز 113 عامًا

وفاة “عميد العالم” عن عمر ناهز 113 عامًا
http://almnatiq.net/?p=682476
المناطق - الرياض

توفي “عميد العالم” أو أكبر رجل في العالم في منزله في شمال اليابان عن عمر ناهز 113 عامًا، وذلك بعد بضعة أشهر من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم.

وقالت عائلة ماسازو نوناكا إنه توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد بينما كان نائما في منزله في أشورو في جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.

وأعلن طبيب العائلة وفاته نتيجة أسباب طبيعية، حسبما أكدت حفيدته يوكو نوناكا بعدما لاحظت شقيقتها الكبرى أن جدها لا يتنفس أثناء نومه.

ونقلت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية قولها: “لم يكن لديه أي مشكلة صحية (..) لقد ذهب بسلام وهذا على الأقل عزاؤنا”.

يذكر أن نوناكا، الذي كان يستمتع بتناول الحلويات، ولد في 25 يوليو 1905، وترعرع في عائلة كبيرة.

وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية اعتمدت ماسازو نوناكا، في أبريل الماضي، أكبر شخص معمر في العالم، عن عمر 112 عامًا و259 يومًا.

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