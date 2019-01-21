برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

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برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”
http://almnatiq.net/?p=682496
المناطق - وكالات

حقق برشلونة فوزا ثمينا ومستحقا بفضل نجمه ميسي الذي أحرز هدفا وتسبب في صنع آخر، عقب فوزه على ضيفه ليغانيس 3-1، اليوم الأحد، في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز ثلاثية برشلونة، كل من الفرنسي عثمان ديمبلي في (د.32) الذي خرج مصابا منتصف الشوط الثاني، ولويس سواريز في (د.71) بعد متابعة لتسديدة البرغوث التي ارتدت من العارضة، والذي بدوره وقع على الهدف الثالث للبلوغرانا في (د.90+2) ليرفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 18 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي الليغا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز.

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وبهذا الفوز الثمين، رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، ليثأر بذلك من خسارته 1-2 أمام ليغانيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم، في المقابل تجمد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

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