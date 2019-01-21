أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

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أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام
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أدَّى المصلون في المسجد الحرام اليوم، بعد صلاة الفجر صلاة خسوف القمر، اقتداء بسنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها راجين مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته إقبال المصلين وسط تكامل الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليله، وبعد انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين والزوار والعمّار على تقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، والتمسك بكتابه وبمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

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