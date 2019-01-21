أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد

أبرز المواد
طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

أبرز المواد
بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=682500
المناطق_أبها

أعلنت جامعة الملك خالد بأبها عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441/1440هـ بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها للرجال والنساء.

حيث يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/05/21هـ إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 1440/05/25هـ من خلال موقع الجامعة على شبكة الإنترنت (https://www.kku.edu.sa/) .

والكليات التي توجد فيها شواغر وظيفية هي:

1- كلية الشريعة وأصول الدين.
2- كلية الأعمال.

3- كلية العلوم الإنسانية.
4- كلية التربية.

5- كلية اللغات والترجمة.
6- كلية العلوم.

7- كلية الهندسة.
8- كلية علوم الحاسب الآلي.

9- كلية الطب.
10- كلية طب الأسنان.

11- كلية الصيدلة.
12- كلية التمريض.

13- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
14- كلية المجتمع.

15- كلية الاقتصاد المنزلي للبنات.
16- وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بأبها.

17- كلية التمريض بخميس مشيط.
18- كلية المجتمع بخميس مشيط.

19- كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط.
20- كلية العلوم والآداب بأحد رفيدة.

21- كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.

روابط ذات صلة

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام
طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق
بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*