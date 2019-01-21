تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد

المناطق_أبها

أعلنت جامعة الملك خالد بأبها عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441/1440هـ بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها للرجال والنساء.

حيث يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/05/21هـ إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 1440/05/25هـ من خلال موقع الجامعة على شبكة الإنترنت (https://www.kku.edu.sa/) .

والكليات التي توجد فيها شواغر وظيفية هي:

1- كلية الشريعة وأصول الدين.

2- كلية الأعمال.

3- كلية العلوم الإنسانية.

4- كلية التربية.

5- كلية اللغات والترجمة.

6- كلية العلوم.

7- كلية الهندسة.

8- كلية علوم الحاسب الآلي.

9- كلية الطب.

10- كلية طب الأسنان.

11- كلية الصيدلة.

12- كلية التمريض.

13- كلية العلوم الطبية التطبيقية.

14- كلية المجتمع.

15- كلية الاقتصاد المنزلي للبنات.

16- وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بأبها.

17- كلية التمريض بخميس مشيط.

18- كلية المجتمع بخميس مشيط.

19- كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط.

20- كلية العلوم والآداب بأحد رفيدة.

21- كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.