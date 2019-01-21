تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد بأبها عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441/1440هـ بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها للرجال والنساء.
حيث يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/05/21هـ إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 1440/05/25هـ من خلال موقع الجامعة على شبكة الإنترنت (https://www.kku.edu.sa/) .
والكليات التي توجد فيها شواغر وظيفية هي:
1- كلية الشريعة وأصول الدين.
2- كلية الأعمال.
3- كلية العلوم الإنسانية.
4- كلية التربية.
5- كلية اللغات والترجمة.
6- كلية العلوم.
7- كلية الهندسة.
8- كلية علوم الحاسب الآلي.
9- كلية الطب.
10- كلية طب الأسنان.
11- كلية الصيدلة.
12- كلية التمريض.
13- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
14- كلية المجتمع.
15- كلية الاقتصاد المنزلي للبنات.
16- وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بأبها.
17- كلية التمريض بخميس مشيط.
18- كلية المجتمع بخميس مشيط.
19- كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط.
20- كلية العلوم والآداب بأحد رفيدة.
21- كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.
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