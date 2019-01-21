أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أبرز المواد
طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

أبرز المواد
بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

أبرز المواد
برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

أبرز المواد

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=682501
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة مكة المكرمة والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية قد تتخللها سحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .

روابط ذات صلة

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام
بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية

بومبيو: على إيران أن تتوقف عن حملة الرهائن الإرهابية
برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

برشلونة يثأر من ليغانيس بثلاثية “ميسي وسواريز وديمبلي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*