الكشف عن آلية فحص شهادات التخرج وحفظ خصوصية الخريجين

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بدأت جامعة الملك عبدالعزيز بشكل فعلي تسليم الخريجين الإصدار الـ5 من وثائق الخريجين المرتبطة بنظام مصادقة الوثائق الطلابية والتصميم الأمني الجديد للوثائق الطلابية للخريجين، وكشوفات الدرجات من عمادة القبول والتسجيل.

10 علامات أمنية

وتحتوي وثيقة التخرج على 10 علامات أمنية، منها الرابط الإلكتروني للنظام، الذي يمكن جهات التوظيف من الاستعلام عن سجلات الخريجين من خلال تفويض إلكتروني موثق من الخريج لحفظ الخصوصية، بحيث يبلغ الخريج برسالة نصية عن وجود جهة ترغب بالاستعلام عنه والحصول على مصادقة رسمية لمعلوماته الأكاديمية.

العلامة الرسمية

وبحسب “عكاظ”، أوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي أن وثيقة التخرج تتضمن إرفاق شعار العلامة الرسمية للمؤسسة بصيغة PNG، وكتابة الاسم الرسمي المعتمد في الجهات الحكومية، وتحديد نوع الجهة، وإدخال الرابط الرئيسي للموقع الرسمي للجهة، والبريد الإلكتروني الخاص بالقسم المسؤول عن الحساب، ورقم الهاتف الخاص بالقسم المسؤول، والاسم الرباعي لرئيس قسم المسؤول عن الحساب في الجهة، ورقم جوال رئيس القسم المسؤول عن الحساب وإدخال المستندات.