ينطلق غدا في الدمام .. مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

المناطق_سطام الفروان

يشارك عدد من المتحدثين من سويسرا وألمانيا ودولة الامارات والكويت وكذلك البحرين من ذوي الاختصاص في مجالات البيئة والمناطق الصحرواية في جلسات وورش عمل مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية الذي تنظمه جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الثلاثاء القادم في الفترة من 16-18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22-24يناير 2019م بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الجامعية برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية

ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال البيئة والاستدامة من دول العالم ومشاركة منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية .

وذكر وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر أ. د.عبد الله بن حسين القاضي بان المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة الذي يحاكي واقع المناطق الصحراوية في المملكة وحيث أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعات شرق المملكة العربية السعودية تقع على مسئوليتها إعداد جيل يستشعر هذا التحدي في تنمية أكبر صحاري شبة الجزيرة العربية متمثلة في صحراء الربع الخالي وصحراء الدهناء وياتي تصميم هذا المؤتمر أحد آليات التوعية والتبصير بسبل استدامة الرفاه في البيئات الصحراوية الهشة واستعراض مستقبل الصحراء على المستوى الخليجي والعربي وانطلاقاً من حرص الجامعة في تقديم مؤتمر نوعي يرمي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 م عن طريق إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء .

واشار د.القاضي بان المؤتمر يهدف الى مناقشة السياسات والتشريعات وجدواها في تحقيق الاستدامة الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية في الصحراء و تتبع تاريخ الدولة السعودية في تنمية المناطق الصحراوية و مناقشة مقومات الصحراء وتحديد جدواها وفرص نجاحها و التوعية بأساليب التكيف مع الصحراء في ظل التغيرات العالمية و التأكيد على دور الثقافة والاطلاع على التجارب العالمية لإحداث التنمية المستدامة و مناقشة آلية الاستثمار الصحراوي واستدامته و أهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية مواد وموارد الصحراء واستدامتها.

مضيفا بان المؤتمر سيركز على عدة محاور ابرزها تشريعات وقوانين حماية الصحراء في المملكة العربية السعودية و فرص نجاح الاستثمار لبحور الرمال ( جدواها وفرص نجاحها ) و دور المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بحماية البيئة و نماذج من التجارب العالمية في تنمية الصحراء و أسباب التصحر وزحف الرمال و استشراف المستقبل للصحراء في ظل الدولة السعودية.