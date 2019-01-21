المرصد السوري: مقتل 11 شخصا في الغارات الإسرائيلية على سوريا

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قتل 11 شخصا، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيي، داخل المجال الجوي لسوريا، وفق ما أعلنه المرصد السوري، اليوم.

وفي السياق ذاته، أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، أن 4 من قوات الجيش السوري قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء القصف الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، مشيرا إلى أضرار جزئية في البنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

وجاء في بيان المركز، الذي صدر اليوم، أنه: “في الـ21 من يناير 2019، وفي الفترة من الساعة 02.11 وحتى الساعة 02.56، وجهة سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث ضربات على الأراضي السورية من اتجاهات الغرب وجنوب الغرب والجنوب”.

وأضاف: “دمر سلاح الدفاع الجوي السوري أكثر من 30 من الصواريخ المجنحة والقنابل الموجهة خلال تصديه للغارات الإسرائيلية، كما لقي 4 جنود حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح”، وأوضح البيان أن البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تضررت بشكل جزئي إثر الضربة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر اليوم، أنه يقصف أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، وحذر القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي، أو القوات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت هجوماً مكثفاً وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة لكن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت معظم الأهداف المعادية.