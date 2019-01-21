طهران: اليابان تبدأ عملية استيراد النفط الإيراني

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قال محافظ البنك المركزي الإيراني، اليوم، إن اليابان بدأت عملية استيراد النفط الإيراني، وذلك بعد توقف بسبب العقوبات الأمريكية.

واستؤنفت واردات النفط الإيراني بعد أن مُنحت طوكيو استثناء من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، وإيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله: “بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، بدأت اليابان أيضا عملية استيراد النفط الإيراني”.

وهبطت صادرات إيران النفطية بشدة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق يضع قيودا على برنامج إيران النووي وستعيد فرض عقوبات على طهران.

بيد أن استثناءات مُنحت لأكبر مشتري نفط إيران – اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا – وتسمح لهم باستيراد بعض النفط لمدة 180 يوما إضافية.

وشكل نفط إيران 5.3% من إجمالي واردات الخام اليابانية في 2018