“الخدمة المدنية” تدشن هويتها الجديدة

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دشنت وزارة الخدمة المدنية، هويتها الجديدة، التي تمثل استراتيجيتها الجديدة، وما انتهجته الوزارة من خطط ومشاريع تطويرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان مع قادة وممثلي ومندوبي وسائل الإعلام؛ حيث طلب معالي وزير الخدمة المدنية من الإعلاميين إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الخدمة المدنية.

وأكد الحمدان أن ذلك يعبر عن متانة العلاقة بين الوزارة ووسائل الإعلام، بوصفها وسيلة فعالة في تحقيق رؤى الإنجاز والتنمية، وتأكيدا على مبدأ الشفافية التي تلعب دورا جوهريا في تدارك المعوقات ومواصلة النجاحات، وهو ما تسعى إليه وزارة الخدمة المدنية عبر اطلاع شُركائها الإعلاميين على مسيرة العمل الجادة لتحقيق مشروعات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بها، وما تضطلع به الوزارة من مهام في دفع عجلة التنمية والتحديث في مجال القطاع الوظيفي.