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“الشورى” يوافق على 3 مذكرات تفاهم مع الإمارات في الصناعة والطاقة المتجددة

“الشورى” يوافق على 3 مذكرات تفاهم مع الإمارات في الصناعة والطاقة المتجددة
http://almnatiq.net/?p=682558
المناطق_الرياض

وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، على 3 مذكرات تفاهم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات الطاقة المتجددة، والشراكة الخارجية، والإنتاج والصناعة.

وعلى صعيد آخر، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإحصاء بتحديد برنامج زمني ، لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS).

وأكد المجلس في مطالبته للهيئة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها، وكذلك نشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسب الفئة (منخفض، متوسط، عالي).

كما طالب الشورىن هيئة الإحصاء، بتوفير منتجات متخصصة، لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات، فضلا عن الإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية.

وشدد المجلس على ضرورة تمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها لوضع آلية تمكنها من بناء مؤشرات احصائية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي أو سنوي من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشرات.

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