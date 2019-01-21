احدث الأخبار

انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري بجامعة الملك خالد بمحاضرة عن الإرهاب الجديد
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات “صدر الكرامة” الثقافية بأمسية تعليمية
منطقة عسير
 تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير
منطقة تبوك
 نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية
منطقة تبوك
 بالغنيم يرعى الخميس القادم فعاليات ملتقى القيادات المدرسية الأول
المنطقة الشرقية
 “المنتدى الاقتصادي العالمي” يحتفي بمعمل أرامكو للغاز في العثمانية
محليات
 اختتام دورة أمن وسلامة المنشآت بالكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتطبيق اعلان السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية
منطقة عسير
 أمانة عسير تضبط اكثر من 200 كيلو للأسماك فاسدة
منطقة عسير
 مفتي مصر: المملكة تخدم قضايا المسلمين انطلاقا من رسالتها السامية التي تبناها ولاة أمرها
أبرز المواد
 حالة تقلبات في 7 مناطق بينها الرياض وعسير.. والأرصاد تنبه
أبرز المواد
 “العدل”: ارتفاع الأحكام التجارية بنسبة 39% خلال شهر ربيع الثاني
أبرز المواد
انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري بجامعة الملك خالد بمحاضرة عن الإرهاب الجديد

انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري بجامعة الملك خالد بمحاضرة عن الإرهاب الجديد

منطقة عسير
انطلاق فعاليات “صدر الكرامة” الثقافية بأمسية تعليمية

انطلاق فعاليات “صدر الكرامة” الثقافية بأمسية تعليمية

منطقة عسير
تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير

تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير

منطقة تبوك
نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية

نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية

منطقة تبوك

تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير

تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير
http://almnatiq.net/?p=682601
المناطق - تبوك:

قام فريق طبي من قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بإجراء تدخل طبي ناجح ساهم ولله الحمد في إنقاذ حياة شاب عشريني تعرض لحادث سير نتج عنه تهدك بالشريان الأورطي وكسور باليدين وتهدك بطول 14 سم بالشريان حيث تم على الفور إدخاله غرفة العمليات وتم إجراء له دعامة بالشريان الأورطي عن طريق القسطرة دون تدخل جراحي وقد أستغرقت العملية ساعة واحدة فقط وتكللت بالنجاح بفضل من الله ، كما تم فصل التنفس الاصطناعي عنه لتحسن حالته وسيغادر المستشفى خلال اليومين القادمين بإذن الله .
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

روابط ذات صلة

نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية

نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية
وكيل محافظة املج يدشن قافلة نصل لقلوبكم٣

وكيل محافظة املج يدشن قافلة نصل لقلوبكم٣
مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*