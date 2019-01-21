تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير

المناطق - تبوك:

قام فريق طبي من قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بإجراء تدخل طبي ناجح ساهم ولله الحمد في إنقاذ حياة شاب عشريني تعرض لحادث سير نتج عنه تهدك بالشريان الأورطي وكسور باليدين وتهدك بطول 14 سم بالشريان حيث تم على الفور إدخاله غرفة العمليات وتم إجراء له دعامة بالشريان الأورطي عن طريق القسطرة دون تدخل جراحي وقد أستغرقت العملية ساعة واحدة فقط وتكللت بالنجاح بفضل من الله ، كما تم فصل التنفس الاصطناعي عنه لتحسن حالته وسيغادر المستشفى خلال اليومين القادمين بإذن الله .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.