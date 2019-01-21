انطلاق فعاليات “صدر الكرامة” الثقافية بأمسية تعليمية

المناطق - محايل عسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، افتتح محافظ محايل الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة الفعاليات الثقافية لمهرجان محايل الشتوي “صدر الكرامة” مساء اليوم الأحد بأمسية تعليمية، حيث بدأت بجولة على جادة محايل وما يحتويها من أركان ومعروضات لعدد من الدوائر الحكومية والأهلية تقدم خدماتها للزائر الكريم، وتدشين مهرجان العسل الثاني والاطلاع على الرسومات الوطنية والمجسمات الفنية لفريق محايل “رؤية وفن”، عقب ذلك تقديم البرنامج الثقافي على المسرح المفتوح بالحيلة واشتمل على مشاعر وطنية بقصائد وأنشودات من أداء طلاب وطالبات المدراس بالمحافظة بمشاركة كشافة التعليم، ثم مسرحية بعنوان “الطاحونة” وعرض مرئي يحكي “قصة إنجاز” ثم تقليد عدد من الكشافة شارة مساعد مفوض مختتما البرنامج بلوحة شعبية على أوبريت “تاج المجد” وألوان الخطوة والدمة والعرضة، وأوضح مدير التعليم الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم أن هذه الأمسية هي امتداد للأدوار الوطنية والاجتماعية التي يقدمها التعليم، وقال: _يسرنا وبكل فخر المشاركة في هذا المهرجان الذي يترجم الكرامة في أبهى صورها حيث يستضيف فئة غالية وهم أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم للذود عن تراب وطننا الطاهر، وتأتي هذه الأمسية ضمن حزمة من البرامج الرياضية والاجتماعية والثقافية. وتختتم بتظاهرة أدبية للشاعر الكبير الأمير بدر بن عبدالمحسن وعروض القوات الجوية،.