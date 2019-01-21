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انقلاب سيارة يتسبب في وفاة شخص بالمندق

انقلاب سيارة يتسبب في وفاة شخص بالمندق

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انقلاب سيارة يتسبب في وفاة شخص بالمندق

انقلاب سيارة يتسبب في وفاة شخص بالمندق
http://almnatiq.net/?p=682609
المناطق - الباحة
توفي شخص بسبب حادث مروري وقع بمفرق قرية السرفة ببلخزمر في محافظة المندق
واوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر  بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة في بلخزمر مفرق قرية السرفة.
مشيرا بانه تم توجيه فرق اسعافيه من الهلال الاحمر بالمندق للموقع وعند وصول الفرقه أتضح بوجود اصابه محتجزه بداخل المركبه وتم استخراج الاصابه من قبل فرق الدفاع المدني وتم تسليم الاصابه لفرقة الهلال الاحمر وكان وضع اصابته خطيره توقف قلب وتنفس وتم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع  وعمل( CPR ) الانعاش القلبي الرئوي له حتى وصولهم مستشفى المندق مفيدا  انه تم مواصلة الانعاش القلبي الرئوي داخل مستشفى المندق العام لحين اعلان وفاته .

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