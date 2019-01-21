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بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

المنطقة الشرقية

بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية
http://almnatiq.net/?p=682617
الدمام - عبدالله السعيدي

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية مؤتمراً صحفياً بالشراكة مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بينهما قبيل انطلاق المهرجان والذي تقرر أن تشارك فيه جمعية بناء كشريك اجتماعي خلال المهرجان وإتاحة الفرصة للأيتام في المشاركة في تنظيم الفعاليات وتخصيص مواقع في المهرجان للأسر المنتجة المنتسبة للجمعية من أمهات الأيتام لعرض منتجاتهم .

وقد وجه عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبدالله بن راشد الخالدي شكر وتقدير جمعية بناء ومستفيديها بالشكر للأستاذ خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان لاختيار جمعية بناء كشريك اجتماعي لدعم أنشطة الجمعية والتعريف بها واطلاع المهتمين من زوار المهرجان بما تقدمه جمعية بناء لرعاية الأيتام من برامج وأنشطة لبناء شخصية اليتيم وأسرته وجعله قادراً على الاعتماد على نفسه .

وأضاف الخالدي : بأن هذه المشاركة للجمعية لها أهمية بالغة نظراً لما يحظى به المهرجان من متابعة كبيرة على مستوى المنطقة وخارجها وهذا يعتبر إضافة للجمعية بإذن الله وسيجعلها تتواصل مع شريحة أكبر من الراغبين في دعم أنشطتهاوبرامجها التي تصب في مصلحة اليتيم .

وأوضح الخالدي بأن جمعية بناء ستحظى بعدد من المميزات من خلال مشاركتها في المهرجان منها تخصيص تذاكر مجانية للأيتام وأسرهم لحضور المهرجان وكذلك إتاحة الفرصة للأيتام للمشاركة في تنظيم الفعاليات ومنح الجمعية مساحات إعلانية في أروقة المهرجان طيلة فترة إقامته بالإضافة لتخصيص أركان للأسر المنتجة المستفيدين من خدمات الجمعية لعرض منتجاتهم وتسويقها على زوار المهرجان ، وستتاح الفرصة أيضاً للمشاركين الفائزين بالتبرع بقيمة جوائزهم لصالح جمعية بناء .

وعبر الأستاذ خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عن سعادته بمشاركة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية كشريك اجتماعي وأكد بأن هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص اللجنة المنظمة على المشاركة المجتمعية وتفعيلها في المهرجان وقد تم اختيار جمعية بناء لتميزها في مجال خدمة الأيتام وتقديمها لخدمات جليلة لفئة غالية علينا جميعاً ، وسيكون لهذا التعاون إن شاء الله نتائج إيجابية ستعود على المهرجان والجمعية بالخير الكثير وتساهم في خدمة أبنائنا الأيتام .

من جانبه اكد حمد بن عوض بن قريعه نائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة بأن الاتفاقية ستسهم في دعم استراتيجية المهرجان للمسؤولية الاجتماعية ، و أوضح بن قريعه ان النسخة الماضية من المهرجان وضعت اللبنة الأولى لهذه الاستراتيجية ، لكن النسخة القادمة ستشهد توسعاً كبيراً في أنشطة المسؤولية الاجتماعية وتظهر بصمتها في كافة مناحي المهرجان ، وأشار بن قريعه إلى إن الاتفاقية تشمل تطوع أبناء جمعية بناء في تنظيم المهرجان وذلك بهدف تطوير قدراتهم في هذا المجال ليكونوا مساهمين في خدمة المجتمع بإذن الله .

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