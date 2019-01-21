احدث الأخبار

الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر
منطقة مكة المكرمة
 بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع
منطقة القصيم
 نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة
منطقة القصيم
 بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية
المنطقة الشرقية
 انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري بجامعة الملك خالد بمحاضرة عن الإرهاب الجديد
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات “صدر الكرامة” الثقافية بأمسية تعليمية
منطقة عسير
 تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير
منطقة تبوك
 نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية
منطقة تبوك
 بالغنيم يرعى الخميس القادم فعاليات ملتقى القيادات المدرسية الأول
المنطقة الشرقية
 “المنتدى الاقتصادي العالمي” يحتفي بمعمل أرامكو للغاز في العثمانية
محليات
 اختتام دورة أمن وسلامة المنشآت بالكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتطبيق اعلان السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية
منطقة عسير
الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

منطقة مكة المكرمة
بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

منطقة القصيم
نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

منطقة القصيم
بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

المنطقة الشرقية

نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=682618
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, العميد طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم.

وفي بداية اللقاء , رحب سمو نائب أمير منطقة القصيم به ، مباركاً له هذه الثقة الملكية الكريمة ، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد ، ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن ، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من اهتمام كبير بكل ما يخدم أمن وحماية هذه البلاد المباركة.

من جهته أعرب العميد طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني , عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على ما أبداه سموه من تمنيات وتوجيهات سديدة ستكون نبراساً له في عمله.ℑ

روابط ذات صلة

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع
بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التوطين وأمانة القصيم

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التوطين وأمانة القصيم
جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية وعقد تجهيز صيدلية المستشفى الجامعي

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية وعقد تجهيز صيدلية المستشفى الجامعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*