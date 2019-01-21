نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, العميد طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم.

وفي بداية اللقاء , رحب سمو نائب أمير منطقة القصيم به ، مباركاً له هذه الثقة الملكية الكريمة ، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد ، ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن ، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من اهتمام كبير بكل ما يخدم أمن وحماية هذه البلاد المباركة.

من جهته أعرب العميد طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني , عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على ما أبداه سموه من تمنيات وتوجيهات سديدة ستكون نبراساً له في عمله.ℑ