احدث الأخبار

الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر
منطقة مكة المكرمة
 بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع
منطقة القصيم
 نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة
منطقة القصيم
 بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية
المنطقة الشرقية
 انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري بجامعة الملك خالد بمحاضرة عن الإرهاب الجديد
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات “صدر الكرامة” الثقافية بأمسية تعليمية
منطقة عسير
 تدخل طبي ناجح بتخصصي تبوك لإنقاذ حياة مصاب في حادث سير
منطقة تبوك
 نادي تبوك الأدبي ينظم محاضرة عن الترجمة الأدبية
منطقة تبوك
 بالغنيم يرعى الخميس القادم فعاليات ملتقى القيادات المدرسية الأول
المنطقة الشرقية
 “المنتدى الاقتصادي العالمي” يحتفي بمعمل أرامكو للغاز في العثمانية
محليات
 اختتام دورة أمن وسلامة المنشآت بالكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتطبيق اعلان السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية
منطقة عسير
الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

منطقة مكة المكرمة
بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

منطقة القصيم
نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

منطقة القصيم
بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

المنطقة الشرقية

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع
http://almnatiq.net/?p=682619
المناطق / بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية “مجتمعي” ، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مجتمعي ومجموعة العمري الاجتماعية لتعزيز تنمية مجال مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والفتيات.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية “مجتمعي” الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم بن سعد الماجد , وعن مجموعة العمري لخدمة المجتمع ماجد بن ناصر العمري , حيث تهدف الإتفاقية التي أبرمت بين الطرفين الى التعاون في مجال تنمية مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والفتيات , بالإضافة إلى السعي إلى إقامة جائزة للإبداع الإعلامي برعاية سمو أمير منطقة القصيم , وإقامة مبادرة تطويرية على مستوى قطاع الأعمال لخدمة أبناء المنطقة من الشباب والفتيات والتي تسعى إلى تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجال قطاع الأعمال.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمثل هذه الإتفاقيات التي تسعى إلى المساهمة في تحقيق رفع كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز ما يمتلكه شباب وفتيات المنطقة من قدرات , مشيراً سموه أهمية رفع معدل الوعي بمفهوم الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع الثالث في مجال المسؤولية المجتمعية وأهمية مواصلة العمل على تعزيز وتنمية المقترحات ذات الأثر والتي تهدف إلى تنمية دور أبناء المنطقة في كافة المجالات , مقدماً شكره للجهود المبذولة في تعزيز وتنمية الدور الاجتماعي بين مؤسسات المنطقة والقطاعات الحكومية والخاصة , مبيناً أن شباب وفتيات المنطقة بحاجة إلى مثل هذه الشراكات التي تسهم في دعمهم وتنمية قدراتهم بشكل دائم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والسلامة والنماء الدائم.

روابط ذات صلة

نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة
بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التوطين وأمانة القصيم

بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التوطين وأمانة القصيم
جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية وعقد تجهيز صيدلية المستشفى الجامعي

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية وعقد تجهيز صيدلية المستشفى الجامعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*