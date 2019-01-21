بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية “مجتمعي” ، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مجتمعي ومجموعة العمري الاجتماعية لتعزيز تنمية مجال مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والفتيات.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية “مجتمعي” الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم بن سعد الماجد , وعن مجموعة العمري لخدمة المجتمع ماجد بن ناصر العمري , حيث تهدف الإتفاقية التي أبرمت بين الطرفين الى التعاون في مجال تنمية مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والفتيات , بالإضافة إلى السعي إلى إقامة جائزة للإبداع الإعلامي برعاية سمو أمير منطقة القصيم , وإقامة مبادرة تطويرية على مستوى قطاع الأعمال لخدمة أبناء المنطقة من الشباب والفتيات والتي تسعى إلى تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجال قطاع الأعمال.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمثل هذه الإتفاقيات التي تسعى إلى المساهمة في تحقيق رفع كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز ما يمتلكه شباب وفتيات المنطقة من قدرات , مشيراً سموه أهمية رفع معدل الوعي بمفهوم الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع الثالث في مجال المسؤولية المجتمعية وأهمية مواصلة العمل على تعزيز وتنمية المقترحات ذات الأثر والتي تهدف إلى تنمية دور أبناء المنطقة في كافة المجالات , مقدماً شكره للجهود المبذولة في تعزيز وتنمية الدور الاجتماعي بين مؤسسات المنطقة والقطاعات الحكومية والخاصة , مبيناً أن شباب وفتيات المنطقة بحاجة إلى مثل هذه الشراكات التي تسهم في دعمهم وتنمية قدراتهم بشكل دائم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والسلامة والنماء الدائم.