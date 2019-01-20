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الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

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الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر

الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر
http://almnatiq.net/?p=682620
المناطق - مكة المكرمة

كرّم مستشار خادم أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، العريف بدر بن علي القرني من منسوبي جوازات المنطقة، نظير تميزه في العمل وضبطه قضية تزوير في وثائق سفر .
وخلال التكريم الذي حضره مدير جوازات المنطقة العميد عابد الحارثي، قدّم الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن على وجه العموم ومنسوبي الجوازات بوجهٍ خاص نظير مايبذلونه من جهود وأعمال والخدمات التي يقدمونها للمواطن والمقيم.
بدوره عبّر العميد الحارثي باسمه ونيابة عن منسوبي الجوازات عن جزيل شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه وتكريمه لرجال الأمن المتميزين وتشجيعه لهم.

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