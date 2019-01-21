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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل العميد طيار ركن عبدالله الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=682649
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم ، العميد طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل به , مباركاً له وداعياً المولى عز وجل أن يوفقه وكافة زملائه للعمل على حماية هذه البلاد المباركة , مؤكداً سموه على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مضاعفة الجهود في كافة القطاعات التي تعكس الحماية والمتابعة المستمرة لكل ما من شأنة المساس بأمن هذه البلاد وإستقرارها , منوهاً بالدور الكبير لرجال الأمن كافة , متمنياً سموه له التوفيق والرعاية والسداد , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ جنود الوطن , وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان والإستقرار .

من جهته قدم العميد طيار ركن عبدالله الجهني بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته النيرة التي تسعى دائماً لتنفيذ كافة الأعمال على أكمل وجه , مؤكداً على أن خدمة الوطن واجب يقوم به أبناءه وشرف عظيم يحظون به , سائلاً المولى عز وجل أن يعينه وكافة زملائه على تأدية الأمانة وان يحفظ الوطن .  

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