أمير الشرقية يدشن “ويا التمر أحلى” في عامه السادس

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف – أمير المنطقة الشرقية – ظهر اليوم الاثنين 15 جمادى الأولى ” 21يناير “، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويّا التمر أحلى 2019) في نسخته السادسة، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، والذي يُقام لمدة شهر في مركز المعارض الدولية بتنظيم أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واستُقبل سموه الكريم فور وصوله لمقر المهرجان، بأبيات شعرية لقصيدة ترحيبيه ألقاها الشبل عبدالعزيز الزلفاوي، واعقب ذلك زيارة سموه لمعارض مصانع ومتاجر التمور، كما قام سموه بـجولة شملت الأركان الحكومية المشاركة، ومعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية والذي يُشرف عليه مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام حفل التدشين، شهد سموه والحضور عرضاً لأوبريت “ملوك الوطن” من كلمات الشاعر صالح الريان، وألحان إبراهيم الدخيل، وأداء الرقصات فرقة سيالة، وأخرج الأوبريت زياد المقهوي.

كما أنشد غزاي بن سحاب شيلة بعنوان “نجمة طرب” من كلمات نوير الزلفاوي، وفي ختام حفل التدشين كرّم سموه رعاة وداعمي المهرجان.

إلى ذلك، أوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم، أن إقامة المهرجان هذا العام في نسخته السادسة، تتزامن مع اختيار الأحساء عاصمةً للسياحة العربية 2019م، إضافةً كونها موقع تراث عالمي وعضويتها في شبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.

ومهرجان ( ويا التمر احلى 2019 ) بتعدد فعالياته وبرامجه المصاحبة التي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية، هادفة في تعميق وتأصيل هذا المنتج الزراعي الهام لكافة فئات المجتمع ، من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، كما أنه سيُعزز من مكانة الاحساء السياحة والتراثية والثقافية خلال فترة اقامته بمشاركة ( 44 مصنعاً وطنياً ).

وأشار الملحم، إلى أن المهرجان يتضمن تخصيص موقعاً لـ (قيصرية الأحساء المبدعة) والتي تضم أكثر من 30 حرفة يدوية وعدداً من العروض التراثية الأخرى، بالإضافة الى معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية وإقامة فلكلورات الفنون الشعبية وبرامج وفعاليات مصاحبة متعددة، ولفت الملحم الى ان المهرجان في نسخة العام الماضي 2018 سجل تعداد حضور قُدّر بـ 300 ألف زائر على مستوى الخليج العربي.

وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لرعايته ودعمه للمهرجان، مؤكداً أن ذلك يأتي تأكيداً على اهتمام سموه الكريم بدعم الخطط الاستراتيجية المُسهمة في تعزيز حضور هذا المنتج الزراعي الهام ” التمور” اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً على المستويين المحلي والإقليمي، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – نائب أمير المنطقة الشرقية – وسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، وصولاً الى تحقيق اهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتدعيم التكاملية المشتركة وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالأحساء .