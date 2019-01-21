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فرع وزارة البيئة و المياه والزراعة بحائل يقوم بحملة تفتيش ثلاثين محل لبيع المبيدات والاسمدة والبذور .
http://almnatiq.net/?p=682661
المناطق - حائل
قامت فرق تفتيش وضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة و المياه والزراعة بمنطقة حائل بتفتيش اكثر من ثلاثين محل لبيع المبيدات والأسمدة والبذور وتفتيش اكثر من عشرين مستودع يحتوي على المواد ذاتها  وذلك ضمن الحملات الدورية التي يقوم بها فرع الوزارة للتأكد من خلو الأسواق من المبيدات والأسمدة المحضوره بالاضافة الى ضبط مخالفات التخزين ..وتاتي هذه الجوله من ضمن الجولات العديدة التي تنفذ بشكل دوري على المحلات داخل مدينة حائل وفِي المحافظات التابعه لها بمتابعة من قبل وكالة الوزارة للزراعة..
وأفاد مدير عام الفرع المهندس فهد اليحيى بأن هذه الجولات مستمره على مدار العام ويقوم بها فنيين مختصين من الفرع وبدعم مباشر من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائبه وبالامكانيات المتعدده التي توفرها الوزارة لضبط أسواق المبيدات والأسمدة حاثا المزارعين على التأكد من أستخدام المبيدات بالطرق العلمية الصحيحة والتأكد من صلاحيتها وعدم استخدام المبيدات والأسمدة ذات الهوية المجهولة وعدم الشراء من الباعة المجهولين وذلك لسلامتهم وسلامة المستهلك.

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