أمير منطقة الباحة يكرم 219 طالباً متفوقاً بمدارس التعليم بالمنطقة

المناطق - الباحة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، 219 طالباً متفوقاً في العام الدراسي 1438 – 1439هـ من المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مدارس تعليم الباحة، وذلك في قاعة الأمير فيصل التعليمية بمدينة الباحة.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني كلمة رحب خلالها بسمو أمير المنطقة والحضور، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم في بلادنا من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – من خلال الاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كونه الخيار الأمثل وإيماناً منها, وأن مقياس نهضة الأمم وتطورها يكون في بناء جيل مبدع معتزاً بدينه وقيمه قادراً على مواجهة تحديات العصر ومواكباً ومنافساً في الثورة المعرفية ليصنع مستقبلاً مشرقاً لوطنه.

وأكد أن التكريم سمة بارزة من سمات وطننا الغالي لتعزيز أوجه التفوق والتميز والجودة كمنهج حياة, مشيراً إلى أن ثقافة العطاء وما تجنيه من مشاعر إيجابية تسهم في بث روح المبادرة والبناء لبلوغ أقصى غايات التميز والإبداع في مختلف المجالات، منوهاً بالتطور الحقيقي عندما يكون في بناء جيل مبدع معتز بهويته, وقادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها من خلال منظومة تعليمية رائدة، وهو ما نصت عليه رؤية الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

بعد ذلك ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين، التي ألقاها عنهم الطالب خالد بن عادل صالح عبروا خلالها عن سرورهم لرعاية سمو أمير المنطقة حفل تكريمهم، مؤكدين حرصهم على مواصلة تفوقهم للمساهمة في رفعة وبناء الوطن، والمضي قدماً نحو تحصيلهم العلمي وخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.

وفي ختام الحفل انطلقت مسيرة الطلاب المتفوقين، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام التعليم بالمنطقة، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومساعدي مدير التعليم بالمنطقة، وأولياء أمور الطلاب.