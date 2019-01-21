احدث الأخبار

محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات
منطقة الرياض
 وزير الإدارة المحلية اليمني : مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت في الحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو كارثة إنسانية محققة
أبرز المواد
 “الجوازات” : أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يكرم 219 طالباً متفوقاً بمدارس التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة و المياه والزراعة بحائل يقوم بحملة تفتيش ثلاثين محل لبيع المبيدات والاسمدة والبذور .
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشن “ويا التمر أحلى” في عامه السادس
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل العميد طيار ركن عبدالله الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يعقد غداً المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية الترفيه المستقبلية ‏
أبرز المواد
 انقلاب سيارة يتسبب في وفاة شخص بالمندق
أبرز المواد
 الفيصل يكرم العريف “القرني” لضبطه قضية تزوير في وثائق سفر
منطقة مكة المكرمة
 بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومجموعة العمري لخدمة المجتمع
منطقة القصيم
 نائب أمير القصيم يستقبل الجهني بمناسبة تعيينه قائداً لمعهد طيران القوات البرية بالمنطقة
منطقة القصيم
محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات

محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات

منطقة الرياض
وزير الإدارة المحلية اليمني : مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت في الحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو كارثة إنسانية محققة

وزير الإدارة المحلية اليمني : مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت في الحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو كارثة إنسانية محققة

أبرز المواد
“الجوازات” : أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي

“الجوازات” : أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أبرز المواد
أمير منطقة الباحة يكرم 219 طالباً متفوقاً بمدارس التعليم بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يكرم 219 طالباً متفوقاً بمدارس التعليم بالمنطقة

أبرز المواد

محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات

محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=682676
المناطق - الخرج
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خطاب شكر وتقدير لمدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي وعدد من أفراد مكافحة المخدرات بالمحافظة نظير جهودهم الملموسة في مكافحة المخدرات وملاحقة مروجين السموم.
وسلّم خطابات الشكر ، نيابة عن أمير الرياض، محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، بمكتبه ظهر اليوم، حيث شكر مدير المكافحة وأفراده على ما يبذلونه، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.
وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، عن اعتزازه بهذا التكريم، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، كما شكر المحافظ على حرصه ومتابعته للدور الذي تقوم به مكافحة المحافظة.
يُشار إلى أن مكافحة المخدرات في محافظة الخرج، قد سجلت إنجازات عدة خلال الفترة الماضية تعامل معها منسوبو المكافحة بحزم، تمثلت في ضبط عدد من القضايا ومروجي المخدرات.

روابط ذات صلة

“الجوازات” : أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي

“الجوازات” : أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي
تركي آل الشيخ يعقد غداً المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية الترفيه المستقبلية ‏

تركي آل الشيخ يعقد غداً المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية الترفيه المستقبلية ‏
محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

محافظ الدلم يدشن شعار لجنة التنمية السياحية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*