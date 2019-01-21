محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خطاب شكر وتقدير لمدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي وعدد من أفراد مكافحة المخدرات بالمحافظة نظير جهودهم الملموسة في مكافحة المخدرات وملاحقة مروجين السموم.

وسلّم خطابات الشكر ، نيابة عن أمير الرياض، محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، بمكتبه ظهر اليوم، حيث شكر مدير المكافحة وأفراده على ما يبذلونه، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، عن اعتزازه بهذا التكريم، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، كما شكر المحافظ على حرصه ومتابعته للدور الذي تقوم به مكافحة المحافظة.

يُشار إلى أن مكافحة المخدرات في محافظة الخرج، قد سجلت إنجازات عدة خلال الفترة الماضية تعامل معها منسوبو المكافحة بحزم، تمثلت في ضبط عدد من القضايا ومروجي المخدرات.