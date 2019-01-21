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جامعة تبوك تستضيف غداً اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية

جامعة تبوك تستضيف غداً اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية

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جامعة تبوك تستضيف غداً اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية

جامعة تبوك تستضيف غداً اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=682679
المناطق - تبوك
تستضيف جامعة تبوك ممثلة بكلية التربية والآداب، غداً اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية، بحضور معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف بن رشيد الجابري وبمشاركة 31 عميداً من كليات التربية في الجامعات السعودية وذلك على مسرح معالي الدكتور عبدالعزيز العنزي بالمدينة الجامعية بتبوك.
وأوضح عميد كلية التربية والآداب بجامعة تبوك الدكتور محمد بن ماجد البليهشي، أنّ هذا اللقاء والذي سيعقد على مدى يومين يأتي تحقيقا للتشاور والتطوير، ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن، كما يأتي تعزيزا لمفهوم المنظومة التعليمية، للاستفادة من التجارب بما يحقق نقل الخبرات وتعميم الفائدة، مشيراً إلى أنّ اليوم الأول سيتمّ من خلاله عقد ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: (التعليم المبني على الكفايات) وسيقدمها (DR. Griffin, Patrick) والثانية بعنوان ( تجربة جامعة ملبورن بأستراليا في برامج إعداد المعلمين)، تتحدث فيه (DR. Milligan, Sandra) فيما يتحدث وكيل وزارة التعليم والتخطيط والتطوير في الجلسة الثالثة والتي ستعقد تحت عنوان (السياسات التي يتم العمل عليها لتجديد برامج إعداد المعلمين). أما في اليوم الذي يليه أفاد الدكتور البليهشي، بأن الجلسة الأولى ستكون حول (إضاءات من برنامج التعليم المبني على الكفايات بالمملكة العربية السعودية)، يتحدث فيها كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الملك كمال، وسامية بنت ناصر المهوس، والثانية بعنوان (التعريف بالجمعية السعودية العلمية للمعلّم “جسم” ومنح العضويات لعمداء كليات التربية في الجامعات السعودية)، والمتحدث رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الله بن علي الكاسي.
ويختتم اللقاء أعماله في الجلسة الثالثة بعقد اجتماع يضم عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية لمناقشة عدد من المحاور وإقرار التوصيات.

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