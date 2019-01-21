تدشين مكتب خاص لخدمة المتقاعدين بإدارة مرور تبوك

المناطق - تبوك

دشنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين بحضور مدير الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك العميد محمد العتيق ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة عمر بن علي البلوي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بتبوك عمر بن على البلوي أن المكتب يهدف إلى خدمة متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة بعد إبراز بطاقة المتقاعد التعريفية التي تصدرها المؤسسة من خلال فروعها ومكاتبها أو عبر تطبيق ” التقاعد” للأجهزة الذكية.

وأكد البلوي أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد 2022 التي تتضمن تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين كما تأتي حرصاً من المؤسسة على كل ما فيه راحة للمتقاعد وذلك بإتاحة إنجاز معاملاته لدى الجهات الحكومية المتعاونة بكل يسر وسهولة مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن دشنت مكاتب مماثلة في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة سعياً لراحة المتقاعدين وتعزيزاً للتعاون مع الجهات الحكومية.