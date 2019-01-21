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حملة “المستشار العقاري” تطلق خدماتها بمراكز تجارية في 14 مدينة بالمملكة

حملة “المستشار العقاري” تطلق خدماتها بمراكز تجارية في 14 مدينة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=682688
المناطق - واس

يواصل صندوق التنمية العقارية حملته “المستشار العقاري” التي بدأت في 13 يناير الجاري وشملت 14 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وتستمر حتى 31 من أبريل المقبل.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، وقال إن الحملة تهدف إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة لهم، لتيسير حصولهم على القرض العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأفاد أن توقيت استقبال المستفيدين في المراكز التجارية يبدأ يوميا من الخامسة مساءً إلى العاشرة مساءاً طوال أيام الحملة، داعيًا الراغبين في زيارة أي من مراكز الحملة التسجيل في الرابط التالي : https://advisor.redf.gov.sa بغية تحقيق الفائدة القصوى من الزيارة وليتم خدمتهم بالصورة المطلوبة.
ويجري خلال حملة “المستشار العقاري” عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، ثم قيام مختص بتقديم أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب وقيام الفريق بتذليل مختلف العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.
وبدأت الحملة في عدد من المراكز التجارية التالية:
• جدة (الأندلس مول)، والدمام (العثيم مول)، وبريدة (العثيم مول)، والأحساء (الأحساء مول)، وعرعر (عرعر مول)، والرياض (رياض غاليري).
• وستنطلق الحملة الأربعاء المقبل في المدينة المنورة (عالية المدينة)، وتبوك (الحكير مول).
• وفي 24 يناير في الجوف (جوف بلازا)، ومكة المكرمة (مكة مول).
• وفي حائل (سلمى مول)، وجازان (كادي مول) في 30 يناير.
• وفي محافظة الطائف (جوري مول)، ومدينة أبها (عسير مول) ستبدأ في مطلع فبراير.

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