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الزكاة والدخل: أكثر من 2300 جولة توعوية رقابية للمنشآت عن ضريبة القيمة المضافة

الزكاة والدخل: أكثر من 2300 جولة توعوية رقابية للمنشآت عن ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=682694
المناطق - الرياض

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها نفذت أكثر من 2300 زيارة توعوية رقابية للمنشآت التجارية والخدمية بمختلف مناطق المملكة في مجال ضريبة القيمة المضافة منذ بداية شهر يناير 2019م وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات الميدانية تهدف إلى اطلاع المنشآت على أهم الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة، وشرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى توضيح المصطلحات الضريبية لضمان التأكد من التزام المنشآت باللائحة التنفيذية الصحيحة لضريبة القيمة المضافة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية امتداداً لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل الميدانية من خلال تلك الحملات التي أطلقتها منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، حيث بلغ عدد الزيارات منذ تطبيقها أكثر من 150 ألف زيارة ميدانية قامت بها فرق متخصصة، وبلغ عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة 162.430 منشأة منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018م.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يتميز بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إضافة إلى المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

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