احدث الأخبار

برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة
المنطقة الشرقية
 مجلس الشورى يطالب هيئة الإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية
أبرز المواد
 الزكاة والدخل: أكثر من 2300 جولة توعوية رقابية للمنشآت عن ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 امير الشرقية يطلع على ابرز منجزات بر الاحساء
المنطقة الشرقية
 حملة “المستشار العقاري” تطلق خدماتها بمراكز تجارية في 14 مدينة بالمملكة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يبحث احتياجات المنطقة من المشروعات البلدية وخدمات وزارة التجارة
أبرز المواد
 تدشين مكتب خاص لخدمة المتقاعدين بإدارة مرور تبوك
أبرز المواد
 جامعة تبوك تستضيف غداً اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية
منطقة تبوك
 محافظ الخرج يسلم خطاب شكر أمير الرياض لمدير مكافحة المخدرات
منطقة الرياض
 وزير الإدارة المحلية اليمني : مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت في الحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو كارثة إنسانية محققة
أبرز المواد
 “الجوازات” : أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يكرم 219 طالباً متفوقاً بمدارس التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة

برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة

المنطقة الشرقية
مجلس الشورى يطالب هيئة الإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية

مجلس الشورى يطالب هيئة الإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية

أبرز المواد
الزكاة والدخل: أكثر من 2300 جولة توعوية رقابية للمنشآت عن ضريبة القيمة المضافة

الزكاة والدخل: أكثر من 2300 جولة توعوية رقابية للمنشآت عن ضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد
امير الشرقية يطلع على ابرز منجزات بر الاحساء

امير الشرقية يطلع على ابرز منجزات بر الاحساء

المنطقة الشرقية

برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة

برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة
http://almnatiq.net/?p=682700
المناطق - الدمام

يرعى معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير  الأربعاء الموافق ١٧/٠٥/١٤٤٠ أول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة ، والذي سيقام على مسرح الأمانة من الساعة ٩ صباحا ويستمر حتى الساعة ١٢ ظهرا.

واوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بامانة المنطقة الشرقية ان الملتقى ينظمه  قسم التواصل المجتمعي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، مشيرا الى ان الهدف من الملتقى هو تبادل الخبرات بين جميع منسوبات الأمانة في جميع الإدارات النسائية في الأمانة، فيما يستهدف الملتقى  إيجاد فرصة مناسبة أمام منسوبات الأمانة  للوصول إلى الفهم الشامل لاستراتيجية الأمانة  ودور القطاع البلدي فيها وربط أعمال الإدارات بهذه الأهداف، إلى جانب رفع مستوى التكامل والعمل بروح الفريق، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل بين الادارات ، وتبادل الأفكار حول فرص  التحسين والإبداع، وأيضاً إشراك الجميع بالتخطيط والتطوير مما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية والشعور بالمسؤولية.

واشار الصفيان الى ان الملتقى سيعمل على تبادل التجارب بين منسوبات الأمانة وتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات حول سبل تطوير العمل في القطاع البلدي، وبخاصة فيما يتعلق بخدمات رائدات الأعمال والعنصر النسائي في المجتمع ، مشددا على ان توقيت انعقاد الملتقى يأتي في الوقت الذي تدعم فيه امانة المنطقة الشرقية العنصر النسائي في القطاع البلدي، حيث عزز ت الأمانة من الحضور النسائي في الأمانة خلال الفترة الماضية ، عبر الدفع بهم لتولي مناصب قيادية في العديد من البلديات والإدارات المختلفة ، اضافة الى اشراك مهندسات سعوديات للعمل مع المهندسين في مشاريع الطرق والجسور والإنفاق ، وهي خطوة تأتي تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠  في تعزيز حضور المرأة السعودية في جميع المجالات .

وأكد على ان الملتقى سيسهم في اتاحة  المجال والفرصة أمام كافة منسوبات الأمانة  في المساهمة بدور حقيقي وفعال في كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الأمانة، لتكون حاضنة للأفكار النسائية المبدعة والهادفة في القطاع البلدي.

وذكر  أن المرأة في المملكة تشهد إهتمامً من قبل الحكومة  الرشيدة، يدفعها إلى المساهمة في تحقيق الأهداف  التي تسعى المملكة لتحقيقها بحلول عام 2030، فيما دعا الصفيان جميع منسوبات الأمانة لحضور الملتقى والمشاركة الفعالة فيه من خلال طرح الرؤى والأفكار ، لافتا الى ان الملتقى سيتضمن جدول اعمال للخروج بتوصيات واهداف فعالة..

روابط ذات صلة

امير الشرقية يطلع على ابرز منجزات بر الاحساء

امير الشرقية يطلع على ابرز منجزات بر الاحساء
أمير الشرقية يدشن “ويا التمر أحلى” في عامه السادس

أمير الشرقية يدشن “ويا التمر أحلى” في عامه السادس
بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

بناء لرعاية الأيتام شريكاً اجتماعياً لمهرجان الشرقية للخيل العربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*