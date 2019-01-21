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هيئة السوق المالية تنضم إلى عضوية المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين(IFIAR)

هيئة السوق المالية تنضم إلى عضوية المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين(IFIAR)

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هيئة السوق المالية تنضم إلى عضوية المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين(IFIAR)

هيئة السوق المالية تنضم إلى عضوية المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين(IFIAR)
http://almnatiq.net/?p=682703
المناطق - الرياض

انضمت هيئة السوق المالية إلى المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين (IFIAR)، التي تعد من أبرز المنظمات الدولية المهتمة بمهنة مراجعة الحسابات وتعزيز جودتها.
وستسهم عضوية الهيئة في هذه المنظمة إلى تعزيز مهماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالإشراف على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، مما سيعزز من حماية المستثمرين ويزيد الثقة في القوائم المالية للشركات المدرجة وبالتالي ستنعكس إيجاباً على السوق المالية السعودية.
ومن أبرز فوائد انضمام الهيئة إلى عضوية المنظمة، مشاركة المعرفة حول تطورات بيئة مهنة المراجعة والخبرة العملية للمنظمين المستقلين لمهنة المراجعة، وتعزيز التعاون والاتساق في النشاط التنظيمي، وكذلك سيتيح منصة للحوار مع المنظمات الدولية الأخرى المهتمة بجودة مراجعة الحسابات.
الجدير بالذكر أن المنظمة غير هادفة إلى الربح، وتحظى بعضوية خمسة وخمسين جهة مستقلة تنظيمية للرقابة على مراجعي الحسابات، من بينها هيئات أسواق مال ومنظمات خليجية وعربية وعالمية.
وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى كلجنة بازل للمشرفين على البنوك (BCBS)، والمفوضية الأوروبية، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومجلس مراقبة المصلحة العامة (PIOB)، والبنك الدولي (WB).
وتعد المنظمة ضمن قائمة المنظمات الدولية التي تتمتع الهيئة بعضويتها، التي تشمل: المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتشارك هيئة السوق المالية على المستوى الإقليمي في مشروع تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي “خلوة العزم”.

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