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أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=682707
المناطق - جدة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعين حديثاً العميد مهندس مطلق بن سعيد الذيابي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل ، العميد الذيابي بمناسبة تعيينه ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
من جانيه, قدّم قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة ، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

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