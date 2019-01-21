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نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء

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نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء

نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=682710
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري والذي هنأ سموه بثقة القيادة وتعيينه نائبا لأمير المنطقة.
وقدم الأمير بدر بن سلطان شكره للمهندس العمري على مشاعره كما أطلع سموه على أعمال الشركة الرامية لدعم منظومة الخدمة الكهربائية في محافظات المنطقة.

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