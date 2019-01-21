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بلدية أملج تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”

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بلدية أملج تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”

بلدية أملج تواصل جولاتها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”
http://almnatiq.net/?p=682713
أملج - فايز السميري
واصلت بلدية محافظة أملج, تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والمتابعة المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والبوفيهات والمخابز ومحلات بيع الدواجن واللحوم والبقالات , وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية , بالتعاون مع أمانات وبلديات المملكة, وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية.
وأكد رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان، أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
من جهته أوضح مدير قسم صجة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس ، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 19 محلًا تجاريًا , كما تم ضبط عدداً من المخالفات، ومصادرة وإتلاف 197 كيلوجراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي, إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين.
وأضاف أن الحملات الرقابية تأتي تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية, وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول الغذاء وحماية المستهلكين،داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية .

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