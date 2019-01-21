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تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الثاني الابتدائي تجريبيا بتعليم خميس مشيط

تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الثاني الابتدائي تجريبيا بتعليم خميس مشيط

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تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الثاني الابتدائي تجريبيا بتعليم خميس مشيط

تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الثاني الابتدائي تجريبيا بتعليم خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=682737
المناطق - أبها

بدأت الابتدائية الثامنة والأربعون بتعليم خميس مشيط ،  في التطبيق التجريبي لتدريس مادة اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الابتدائي من خلال تقديم معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة الأستاذة وفاء دعجم أولى الحصص للمنهج التجريبي ، وذلك بحضور رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بإدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الأستاذة ليلى شعثان .

 

 

وأكدت “شعثان” أن التطبيق التجريبي قائم على توظيف مهارتي التحدث والاستماع بشكل فعال وفق خطة تدريسية سبقها ورشة تعريفية بمركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم ، مشيرة إلى أن التطبيق التجريبي يعد من أحدث اتجاهات تدريس اللغة الإنجليزية ، والذي استفادت منه منطقة عسير في العام الماضي من خلال تدريب عدد من المعلمات والمشرفات لمدة فصل دراسي كامل ومن خلال  التدريب الصيفي للعام الماضي .

 

يذكر أن المنهج التجريبي يأتي ضمن مشاريع قسم اللغة الإنجليزية بمركز المبادرات النوعية ، وهي مشاريع استندت على دراسات وتجارب عالمية تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي من خلال ممارسات تدريسية تؤهل المعلمة لتيسير عمليتي التعلم والتعليم .

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