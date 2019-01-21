جامعة الملك خالد تستضيف ورشة عمل نفذها مجتمع مطوري قوقل السحابي السعودي

المناطق - أبها

استضافت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، وبتنظيم من نادي الحاسب الآلي بالكلية، ورشة عمل تدريبية في “تقنيات المستقبل”، ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات، بتنفيذ من مجتمع قوقل السحابي السعودي، بحضور أكثر من 200 متدرب ومتدربة من طلاب الجامعة ومن خارجها، وذلك بهدف تأهيل مدربين متخصصين في تقنيات جوجل، ونشر المعرفة الرقمية بين أوساط المجتمع التقني.

واشتملت ورش العمل على قسمين رئيسين هما Google Cloud Platform و Flutter، حيث قام فريق عمل قوقل السحابي بالتعريف بكلا القسمين في مجال الحوسبة السحابية وبرمجة التطبيقات بلغة Flutter.

وأكد عميد كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الدكتور علي آل قروي اهتمام كلية علوم الحاسب الآلي بمثل هذه الورش والدورات التخصصية التي من شأنها إفادة المجتمع؛ وذلك لأن التحول الرقمي والتقني أصبح مما لا شك فيه أحد أكبر الركائز الأساسية التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية وتتوافق مع رؤية ٢٠٣0.

ونوه آل قروي بدور تلك المبادرات التي ترعاها الجامعة وكلية علوم الحاسب الآلي، مفيدًا أن الكلية ستسعى لاستمرار تلك الدورات والورش التدريبية بما يثري الطلاب والطالبات ويرفع مستوى الوعي في هذا المجال.

ورفع آل قروي شكره للقائمين على مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الاتصالات ولمجتمع قوقل السحابي السعودي على ورش العمل التخصصية التي يقدمها في كافة مناطق المملكة في الفترة الحالية، وفي ختام الورشة كرمت الجامعة المدربين المشاركين في هذه الدورة والمنظمين